Потапова стала победительницей теннисного турнира в Румынии

Россиянка Анастасия Потапова обыграла итальянку Лючию Бронцетти в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в румынском городе Клуж-Напока.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу Потаповой, посеянной на турнире под первым номером. У Бронцетти не было номера посева.

Потаповой 23 года, она располагается на 32-й позиции в мировом рейтинге. На счету россиянки теперь три титула WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros в 2024 году.

Бронцетти 26 лет, в рейтинге WTA она располагается на 72-й строчке. На счету спортсменки одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом итальянки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг US Open в 2023 году.

Турнир в Клуж-Напоке относится к категории WTA 250. Общий призовой фонд турнира составляет $275 тыс. В прошлом году победительницей турнира стала чешка Каролина Плишкова, в 2022 году трофей выиграла россиянка Анна Блинкова.