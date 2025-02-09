Александрова обыграла Радукану в первом круге «тысячника» в Дохе

25-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она одержала победу над британкой Эммой Радукану (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Александрова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Радукану пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.