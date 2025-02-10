Медведев опустился в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисиcтов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

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Спортсмен остается первой ракеткой России. 10-ю строчку сохранил за собой его соотечественник Андрей Рублев. С 20-го на 21-е место переместился другой россиянин — Карен Хачанов.

В топ-3 теннисистов мира не произошло изменений. Рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер, за ним расположились немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Ранее Медведев вылетел во втором круге турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Россиянин проиграл 92-й ракетке мира, 23-летнему итальянцу Маттие Беллуччи.