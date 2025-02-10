Зверев заявил о цели выиграть «Ролан Гаррос»

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), а также обозначил свою ближайшую глобальную цель.

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