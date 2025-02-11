Мирра Андреева завершила выступление на теннисном турнире в Дохе

Россиянка Мирра Андреева проиграла представительнице Словакии Ребекке Шрамковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Шрамковой, выступающей на турнире без номера посева. Андреева была посеяна под 12-м номером. В третьем круге Шрамкова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5-й номер посева).

Андреевой 17 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Шрамковой 28 лет, она располагается на 46-й строчке в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла один титул WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Соревнование в Дохе относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Общий призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Действующей обладательницей трофея является полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006) и Вера Звонарева (2011).