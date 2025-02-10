Теннисистка Потапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Россиянка Анастасия Потапова, которая накануне выиграла титул в румынском городе Клуж-Напока, поднялась на одну позицию в рейтинге WTA и теперь занимает 31-е место.

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Для Потаповой это был третий титул в карьере. В финале Анастасия обыграла итальянку Лючию Бронцетти (72-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

- Я о ч е н ь с ч а с т л и в а , ч т о в ы ш л а п о б е д и т е л ь н и ц е й и з э т о й б и т в ы , - ц и т и р у е т Потапову пресс-служба WTA. - Соперница постоянно заставляла меня играть на пределе возможностей. Рада, что забрала трофей и могу ставить перед собой новые, еще более высокие цели.

Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, потерявшая одну строчку (12). В топ-30 также вошли Диана Шнайдер (13-е место), Мирра Андреева (15), Анна Калинская (18), Людмила Самсонова (23; 1 945), Анастасия Павлюченкова (25) и Екатерина Александрова (26). Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко, но полька Ига Свентек уступает ей совсем немного.

Первая ракетка мира может поменяться уже по итогам престижного "тысячника", который стартовал в Дохе. Результаты повлияют и на расклад сил среди наших теннисисток. Неожиданно рано с турнира уже вылетели Шнайдер и Калинская. Во второй круг вышли Андреева, Самсонова, Александрова. Причем Мирра провела на старте очень напряженный матч. Ей потребовалось три сета (4:6, 7:6 (7:4), 6:4) и 2,5 часа, чтобы одолеть американку Кэти Волынец (68-й номер рейтинга), попавшую в основную сетку через квалификацию.