Надаль не понимает ажиотажа вокруг одного из памятных матчей с Федерером

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не понимает, почему в его карьере особенно выделяют победный финальный матч Уимблдона-2008 против швейцарца Роджера Федерера.

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