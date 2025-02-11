Бублик вышел во второй круг на турнире в Марселе

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче первого круга он одержал победу над французом Ришаром Гаске (128-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

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Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Бублик выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Гаске два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Марселе Александр Бублик встретится с французом Уго Умбером, который является действующим чемпионом соревнований.