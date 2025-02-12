WTA продлила отстранение тренера Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) оставила в силе отстранение хорватского тренера Стефано Вукова от работы на турнирах организации. Об этом сообщила журналистка Рим Абдулейл в соцсетях.
Вуков известен работой с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Под его руководством Рыбакина выиграла Уимблдон-2022.
— WTA подтверждает, что независимое расследование в отношении возможного нарушения Стефано Вуковым этического Кодекса завершено. Отстранение остается в силе. Для сохранения конфиденциальности и в интересах расследования, WTA не будет раскрывать дальнейшие подробности, — цитирует Абдулейл заявление ассоциации.
Рыбакина прекратила сотрудничество с Вуковым в 2024 году, однако в январе заявила о его возвращении в свою подготовительную команду. Из‑за отстранения Вуков не может работать на турнирах WTA и получать аккредитации на соревнования.
Ранее The Athletic сообщал, что причина наказания Вукова — агрессивное поведение в отношении подопечных.