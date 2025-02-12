WTA продлила отстранение тренера Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) оставила в силе отстранение хорватского тренера Стефано Вукова от работы на турнирах организации. Об этом сообщила журналистка Рим Абдулейл в соцсетях.

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Вуков известен работой с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Под его руководством Рыбакина выиграла Уимблдон-2022.

— W T A п о д т в е р ж д а е т , ч т о н е з а в и с и м о е р а с с л е д о в а н и е в о т н о ш е н и и в о з м о ж н о г о н а р у ш е н и я С т е ф а н о В у к о в ы м э т и ч е с к о г о К о д е к с а з а в е р ш е н о . О т с т р а н е н и е о с т а е т с я в с и л е . Д л я с о х р а н е н и я к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т и и в и н т е р е с а х р а с с л е д о в а н и я , W T A н е б у д е т р а с к р ы в а т ь д а л ь н е й ш и е п о д р о б н о с т и , — ц и т и р у е т А б д у л е й л з а я в л е н и е а с с о ц и а ц и и .

Рыбакина прекратила сотрудничество с Вуковым в 2024 году, однако в январе заявила о его возвращении в свою подготовительную команду. Из‑за отстранения Вуков не может работать на турнирах WTA и получать аккредитации на соревнования.

Ранее The Athletic сообщал, что причина наказания Вукова — агрессивное поведение в отношении подопечных.