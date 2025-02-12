Появились новые факты об отстранении скандального тренера Рыбакиной

Елена хочет вернуть Стефано Вукова в свою команду, но WTA всё равно оставила в силе его бан на год.

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WTA завершила расследование в отношении Стефано Вукова, бывшего тренера седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной. Отстранение Вукова остаётся в силе ещё на год, хотя Рыбакина призывала снять все санкции с тренера и допустить его к работе с ней.

« Д л я с о х р а н е н и я к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т и и ц е л о с т н о с т и р а с с л е д о в а н и я и е г о р е з у л ь т а т о в WTA не будет раскрывать дальнейшие подробности. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы все вопросы решались справедливо и объективно в соответствии с Кодексом поведения WTA», – сказано в заявлении ассоциации.

Дело Стефано Вукова и Елены Рыбакиной длится достаточно долго, поэтому не будет лишним напомнить основные детали. Перед US Open – 2024 Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, под руководством которого выиграла все восемь титулов за карьеру, включая Уимблдон-2022. Елена не называла причин подобного решения, но сразу возникли подозрения в чём-то неладном. Профиль Вукова удалили с сайта WTA, а позже появилось сообщение, что его отстранили от работы в женском туре на время дисциплинарного расследования по подозрению в абьюзе.

Рыбакина изначально не защищала Вукова, а просто предпочитала не говорить об этом деле. Через несколько месяцев позиция Елены изменилась. В январе 2025 года она объявила о намерении вернуть Стефано в свою команду, несмотря на действовавший бан WTA и назначение именитого Горана Иванишевича, который до этого выиграл девять турниров «Большого шлема» с Новаком Джоковичем.

Иванишевич ушёл из команды Елены после Australian Open, проработав с теннисисткой несколько недель. Перед «пятисотником» в Абу-Даби Рыбакина объявила о сотрудничестве с итальянским тренером Давиде Сангинетти. При этом она продолжает постоянно общаться с Вуковым. Сангинетти не возражает, поскольку отлично ладит со Стефано.

WTA не хотела раскрывать подробности по делу Вукова, но в СМИ всё равно просочилась некоторая информация. Портал The Athletic сообщает, что получил доступ к отчёту генерального директора ассоциации Порши Арчер. Там сказано, что Стефано Вуков отстранён на один год.

Тренера обвиняют в психологическом и физическом насилии, что привело к постоянным болезням и доведению теннисистки из Казахстана до предела физических возможностей. Вукову также вменяют домогательства после увольнения в августе и проживание с ней в одном номере в Мельбурне во время Australian Open – прямое нарушение на тот момент ещё временного бана WTA, где содержалось чёткое требование «никаких личных контактов». Отмечается, что Вуков называл Рыбакину «глупой», а также утверждал, что «без него Елена бы собирала картошку в России».

Арчер в своём отчёте делает вывод, что отношения между Рыбакиной и Вуковым являются токсичными и противоречат обязательствам WTA по обеспечению безопасной среды для всех игроков.

Очевидно, что Елена не согласна с данным вердиктом. В 2025 году она не раз заявляла, что Вуков никогда не обращался с ней плохо. Вот только расследование против хорвата открыли значительно раньше, а его внезапное увольнение из команды Елены свидетельствовало о чём-то ненормальном.

Вероятно, по прошествии времени Рыбакина переосмыслила свои отношения с Вуковым. Прямо сейчас Елена очень хочет снова с ним работать, но WTA не учла позицию теннисистки и отстранила тренера на год.

Что теперь будет делать Рыбакина? The Athletic в январе сообщал, что теннисистка подумывает о возможном бойкоте, если с Вукова не снимут бан. Сейчас этот сценарий выглядит не очень вероятным. Всё-таки Елена нашла своего рода компромиссную фигуру на тренерский пост в лице Давиде Сангинетти.

Возможно, Стефано ещё попытается оспорить отстранение на год в Спортивном арбитражном суде. В случае положительного решения он присоединится к команде Рыбакиной по ходу сезона-2025.

Даже если этого не случится – 12 месяцев дисквалификации не такой уж большой срок, так что можно просто дождаться его истечения. Особенно с учётом того, что теннисистка всё равно продолжает неформальное общение с хорватским тренером.