Елена Остапенко разгромила Игу Швентек в матче за выход в финал турнира в Дохе

Латвийская теннисистка, 37-я ракетка мира Елена Остапенко уверенно вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче 1/2 финала она обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

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Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Швёнтек один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.