Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе. В матче второго круга он обыграл серба Душан Лайовича со счётом 6:4, 6:4.

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Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Зверев сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету Лайовича четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В следующем круге Зверев встретится с победителем пары Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Франсиско Серундоло (Аргентина).

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля.