Александрова вышла в полуфинал турнира в Дохе, одолев Пегулу

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соперницу из США пятую ракетку мира Джессику Пегулу в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 4:6, 6:1, 6:1.

Встреча длилась 1 час 41 минуту. За это время Александровой удалось выполнить два эйса, реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила четыре двойные ошибки. Пегула реализовала всего два брейк-пойнта из девяти, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.