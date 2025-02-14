Кудерметова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге предварительного раунда она в двух сетах обыграла 126-ю ракетку мира француженку Хлоэ Паке — 7:6 (7:4), 6:4.

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Матч продолжался 1 час 58 минут. Российская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Ранее сестра Вероники 59-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в первом круге квалификационного раунда в Дубае в двух сетах уступила 90-й ракетке мира американке Алисии Паркс — 5:7, 3:6.