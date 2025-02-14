Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в матче за выход в финал Дохи

В Дохе завершился полуфинальный матч парного турнира категории WTA-1000, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встречались с итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 11:9 в пользу итальянской пары.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Российские теннисистки сделали четыре эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 12.

В матче за титул чемпионок турнира в Дохе в парном разряде итальянки сыграют с азиатским дуэтом Янь Синью (Китай)/У Фан-Сянь (Тайвань).