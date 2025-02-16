Медведев проиграл 96-й ракетке мира Меджедовичу в полуфинале турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев покинул турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе, уступив сербу Хамаду Меджедовичу, который является 96-й ракеткой мира, в полуфинале.

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Встреча, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу серба. За время поединка Медведев совершил две подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти. На счету Меджедовича семь эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из десяти. Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.