Губерниев сравнил допинг-дела первой ракетки мира и Валиевой

Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой. Его комментарий приводит Metaratings.ru.

© Lenta.ru

По словам Губерниева, Синнер здорово защищается, предусматривая все варианты защиты, а Валиева нет. Он не увидел в этом двойные стандарты, отметив важность грамотного выстраивания линии обороны.

« Э т о ж е в с е - т а к и с о с т я з а т е л ь н ы й п р о ц е с с : о б в и н е н и е п р о т и в з а щ и т ы . П о э т о м у з д е с ь м о ж н о з а в и д о в а т ь Синнеру. Безусловно, он допингист, но его команда блестяще работает в юридическом поле, в медийном поле, во внесоревновательном поле», — отметил журналист.

Ранее представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) также заявили, что эти два дела несопоставимы.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, который провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм из-за обработки раны спреем. Первая ракетка мира получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В январе 2024-го CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).