Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Марселе, уступив Меджедовичу

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В 1/2 финала он уступил сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 2:6.

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Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Медведев два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Меджедовича шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В финале Хамад Меджедович встретится с действующим чемпионом соревнований 17-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером.