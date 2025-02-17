Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

Россиянин Данил Медведев поднялся на две строчки и теперь занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Медведев на прошедшей неделе дошел до полуфинала турнира ATP во французском Марселе. Теперь на счету первой ракетки России 3 930 очков. В обновленном рейтинге он обошел серба Новака Джоковича (3 900) и австралийца Алекса де Минаура (3 735).

Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер (11 330), который до мая будет отбывать дисквалификацию за допинг. Второе место занимает представитель Германии Александр Зверев (8 135), третье - испанец Карлос Алькарас (7 410). Десятку сильнейших замыкает россиянин Андрей Рублев (3 220).

В топ-100 входят еще два россиянина - Карен Хачанов располагается на 21-й позиции (2 210), Роман Сафиуллин - на 71-й (823).