Первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянец Янник Синнер дисквалифицирован до 4 мая за нарушение антидопинговых правил, рассказали в WADA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу антидопингового агентства.

В WADA заметили, что с теннисистом было заключено соглашение, в рамках которого игрок согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В свете соглашения об урегулировании дела сотрудники агентства официально отозвали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, пояснили в пресс-службе.

В WADA уточнили, что Синнер не намеревался нарушать антидопинговые правила, нарушение произошло «из-за халатности членов его команды».

В активе Синнера 19 титулов на турнирах ATP, в том числе три победы на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).