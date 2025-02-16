Российский теннисист Даниил Медведев оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил.

Его слова приводит Univers Tennis в соцсети X.

« Н а д е ю с ь , т е п е р ь к а ж д ы й с м о ж е т д о г о в о р и т ь с я с В с е м и р н ы м а н т и д о п и н г о в ы м а г е н т с т в о м (WADA) и защитить себя, как Янник Синнер. Если они скажут: "Мы нашли допинг, это два года", вы ответите: "Нет, я хочу один месяц"», — заявила Медведев.

Он также выразил надежду на то, что таким образом был создан прецедент, потому что в противном случае, это будет странно.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.