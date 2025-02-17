Кудерметова победила Александрову и сыграет с Соболенко на турнире в ОАЭ

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Кудерметовой, пробившейся на турнир через квалификацию. Александрова выступала без номера посева. Во втором круге Кудерметова встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Кудерметовой 27 лет, в мировом рейтинге она занимает 50-ю позицию. На счету россиянки две победы на турнирах под эгидой WTA. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая две победы на Итоговом турнире WTA (2022).

Александровой 30 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее во второй круг вышли россиянки Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 22 февраля. Призовой фонд турнира составил $3,6 млн. Действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини.