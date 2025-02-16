Соболенко оценила решение по допинг-делу Синнера

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не знает, как доверять антидопинговой системе после решения по делу итальянца Янника Синнера. Ее слова приводит National News.

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« В г о л о в е м ы с л ь : ч т о , е с л и к т о - т о с л у ч а й н о н а н е с н а т е б я к р е м , а п о т о м т е с т о к а ж е т с я п о л о ж и т е л ь н ы м ? Т о г д а т е б я н а ч н у т п р е с л е д о в а т ь , и н и к т о н е п о в е р и т н и е д и н о м у с л о в у . П о я в л я е т с я с т р а х п е р е д э т о й с и с т е м о й . Я п р о с т о н е п о н и м а ю , к а к т е п е р ь м о ж н о е й д о в е р я т ь » , — з а я в и л а Соболенко.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.