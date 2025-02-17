Первая ракетка мира Соболенко раскритиковала антидопинговую систему в теннисе
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, комментируя дисквалификацию итальянца Янника Синнера, раскритиковала существующую антидопинговую систему в теннисе.
В субботу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что заключило с Синнером соглашение об урегулировании допинг‑дела теннисиста. Итальянец согласился на трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в марте 2024 года в его организме был обнаружен метаболит клостебола. Срок отстранения Синнера завершится 4 мая.
— В голову приходит мысль, что если кто‑то нанесет на тебя крем, а затем тест даст положительный результат, то тебе не поверят. Просто начинаешь быть осторожнее. Раньше я оставляла стакан воды и уходила в туалет в ресторане, а теперь я не стану из него пить. Начинаешь переживать из‑за всего, начинаешь бояться системы. Я не понимаю, как я могу доверять такой системе, — приводит слова Соболенко The National.