Соболенко раскритиковала антидопинговую систему в теннисе

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, комментируя дисквалификацию итальянца Янника Синнера, раскритиковала существующую антидопинговую систему в теннисе.

В субботу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что заключило с Синнером соглашение об урегулировании допинг‑дела теннисиста. Итальянец согласился на трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в марте 2024 года в его организме был обнаружен метаболит клостебола. Срок отстранения Синнера завершится 4 мая.