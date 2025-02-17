Касаткина вновь приблизилась вплотную к топ-10 рейтинга WTA

Россиянка Дарья Касаткина переместилась с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

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На минувшей неделе Касаткина дошла до третьего круга турнира WTA в Дохе. 10 февраля россиянка потеряла одну позицию, отдалившись от первой десятки. На счету Касаткиной 3 116 очков, идущая на 10-й строчке испанка Паула Бадоса имеет в активе 3 588 очков.

Первой ракеткой мира по-прежнему является представительница Белоруссии Арина Соболенко (8 966). В тройку лидеров также входят Ига Свёнтек из Польши (8 160) и американка Коко Гауфф (6 538).

В первую сотню лучших теннисисток мира входят еще 12 россиянок - Диана Шнайдер (13-е место; 2 853 очка), Мирра Андреева (14; 2 730), Анна Калинская (19; 2 304), Екатерина Александрова (22; 2 158), Людмила Самсонова (25; 2 000), Анастасия Потапова (33; 1 619), Анастасия Павлюченкова (36; 1 510), Вероника Кудерметова (50; 1 131), Полина Кудерметова (60; 1 004), Камилла Рахимова (72; 922), Анна Блинкова (73; 916), Эрика Андреева (94; 775).