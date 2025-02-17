Диана Шнайдер уверенно обыграла Френх на старте «тысячника» в Дубае

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (28-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Френх два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.

Во втором круге турнира в Дубае Диана Шнайдер сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (35-я ракетка мира).