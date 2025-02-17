Вердаско иронично прокомментировал победу над Бубликом и Хачановым

Испанский теннисист Фернандо Вердаско высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде. Вместе с сербом Новаком Джоковичем он разромил представителя Казахстана Александра Бублика и россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:1.

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« Я д о л ж е н с к а з а т ь , ч т о п о с л е э т о г о м а т ч а м н е н е с т о и т и г р а т ь в о в т о р о м к р у г е … М н е н у ж н о п р о с т о у й т и н а п е н с и ю с п о б е д о й . Б о л ь ш о е с п а с и б о , ч т о п р и ш л и . У в и д и м с я в с р е д у » , — с к а з а л Вердаско после матча.

Во втором круге Джокович и Вердаско сыграют с двукратными победителями турниров «Большого шлема» в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).

Ранее Вердаско объявил о завершении карьеры. Турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.