Андреева стала рекордсменкой по числу побед на турнирах WTA 1000 среди игроков до 18 лет

Российская теннисистка Мирра Андреева стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров категории WTA 1000 среди игроков до 18 лет.

В понедельник Андреева одержала победу над армянкой Элиной Аванесян в первом круге турнира в Дубае. Эта победа стала для 17‑летней россиянки 18‑й на турнирах WTA 1000.

Ранее достижение принадлежало американке Кори Гауфф (17), замыкает топ‑3 по этому показателю Аманда Анисимова из США (9).

Во втором круге Андреева сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.