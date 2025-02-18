Рублев: знаю, что мой успех не имеет ничего общего с удачей

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём длительном нахождении в топ-10 рейтинга ATP.

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— Вот уже четыре года, практически без перерыва, вы являетесь почётным участником топ-10. Можете ли вы измерить это достижение?

— Честно говоря, я не знаю. Думаю, это здорово. Трудно всё это подытожить, но первые два года я часто говорил себе: «Ладно, мне повезло, я играл очень хорошо, некоторые соперники получили травмы». А потом, после третьего сезона, я подумал: «Ладно, может, я не так уж и плох».

Теперь у меня ещё больше уверенности. Знаю, что успех не имеет ничего общего с удачей. Так что это здорово, но я хочу продолжать учиться на своих ошибках. Несмотря на то что я уже четыре года вхожу в десятку лучших, на корте я всё ещё иногда веду себя как ребёнок. Думаю, если я сумею избавиться от этого, то смогу добиться ещё большего, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.