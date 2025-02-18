Бублик высмеял решение по допинг-делу первой ракетки мира

Казахстанский теннисист Александр Бублик в интервью Янника Синнера Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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Спортсмен заявил, что хотел бы иметь такую же возможность договориться.

« К а к ? С к е м ? Т о г д а м ы т о ж е м о ж е м д о г о в а р и в а т ь с я ? М н е к а ж е т с я , м е н я б ы н а ч е т ы р е г о д а о т с т р а н и л и » , — з а д а л с я в о п р о с а м и о н .

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.