Теннисный мир раскололся из-за наказания Синнера за допинг

Что об отстранении Янника думают Джокович, Медведев, Алькарас, Швёнтек и другие топ-игроки мужского и женского туров?

Главная новость последних дней в теннисе – отстранение первой ракетки мира Янника Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещённый стероид клостебол. Всемирное антидопинговое агентство собиралось отстранить Янника на год-два, но итальянец заключил с ним соглашение и избежал сурового наказания.

Официально о дисквалификации Синнера объявили в субботу, 15 февраля. Янник в этот момент находился в Дохе, где собирался принять участие в «пятисотнике». Он успел потренироваться на местных кортах,

Дисквалификация Синнера действует с 9 февраля по 4 мая. При этом Яннику также запрещено даже просто тренироваться на объектах турниров ATP до 13 апреля. СМИ и болельщики сразу же начали обвинять Синнера в нарушении правил, но напрасно. Польский теннисный журналист Доминик Шенковски прояснил ситуацию с «незаконной» тренировкой Синнера в Дохе.

« Я о т п р а в и л з а п р о с в ВАДА насчёт того, мог ли Синнер тренироваться 13 февраля на кортах ATP в Дохе. Мне ответили, что в тот момент он мог там находиться, поскольку это случилось до официального подтверждения соглашения об урегулировании дела», — написал Шенковски в соцсетях.

Сразу после объявления о дисквалификации Синнера другие теннисисты не так уж много об этом высказывались, если не считать всегда оперативного в данном отношении Ника Кирьоса. Причина простая – в субботу проводятся решающие стадии турниров, где задействовано довольно мало спортсменов. Ситуация изменилась после старта мужского «пятисотника» в Дохе и женского «тысячника» в Дубае. Комментариев по делу Янника было очень много, в том числе от лучших игроков обеих туров.

Один из самых резонансных комментариев сделал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

« К а ж е т с я , ч т о м о ж н о п о в л и я т ь н а р е з у л ь т а т , е с л и в ы т о п о в ы й и г р о к и и м е е т е д о с т у п к л у ч ш и м а д в о к а т а м . Янник Синнер и Ига Швёнтек невиновны, это доказано. Янник отстранён на три месяца из-за халатности и ошибок его команды, которая работает в туре. Это то, что лично я и многие другие игроки считаем странным. Я разговаривал с несколькими игроками – не только в последние несколько дней, но и в предыдущие месяцы. Большинство из них не удовлетворены тем, как прошел весь процесс, и не считают его справедливым. Многие считают, что имел место фаворитизм. Мы видели случаи Симоны Халеп, Тары Мур и других игроков, которые, возможно, менее известны – они годами боролись за разрешение своих дел или были отстранены на долгое время. Я думаю, что пришло время что-то сделать и заняться системой, потому что очевидно, что в текущем формате эта структура не работает», — сказал Джокович на пресс-конференции в Дохе.

Джокович вроде как заявил о доказанной невиновности Синнера и вступился за него, но при этом раскритиковал неработающую антидопинговую систему, которую нужно менять. Делать это Новак собирается с помощью Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) – профсоюза игроков, который он сам основал. В пресс-релизе эта организация точно так же указала на отсутствие последовательности в наказании разных теннисистов, не упоминая конкретных имён.

10-я ракетка мира Андрей Рублёв тоже указал на несовершенство антидопинговой системы.

« В ц е л о м в о п р о с д а ж е н е в с л у ч а е Янника. Сама система допинга — неправильная. Ты не можешь даже долю ошибки сделать. Взять Бруксби, Имера, они просто три раза пропустили допинг-тестирование. И получили по два года без разбирательств… Это очень жёстко. С Синнером они сделали всё быстро, даже разрешили ему играть. Сколько там Халеп ждала разбирательств? Не могла год играть. Этого не должно быть, как мне кажется», — заявил Рублёв в интервью BB Tennis.

Казахстанский теннисист Александр Бублик считает, что он в ситуации, подобной той, что произошла с Синнером, получил бы очень длительное отстранение.

« Е с л и б ы м ы в с е м о г л и д о г о в а р и в а т ь с я т а к , к а к д о г о в а р и в а е т с я С и н н е р , б ы л о б ы з д о р о в о . Я с ч и т а ю , ч т о е с л и е с т ь в о з м о ж н о с т ь д о г о в а р и в а т ь с я , т о о н а д о л ж н а б ы т ь п р е д о с т а в л е н а в с е м . В з а я в л е н и и В А Д А н и ж е п р я м ы м т е к с т о м с к а з а н о , ч т о о н и д о г о в о р и л и с ь . К а к д о г о в о р и л и с ь ? С к е м д о г о в о р и л и с ь ? Т о г д а , п о л у ч а е т с я , м ы т о ж е м о ж е м д о г о в а р и в а т ь с я ? Н о м н е п о ч е м у - т о к а ж е т с я , ч т о е с л и б ы м е н я о т с т р а н и л и , т о о т с т р а н и л и б ы н а ч е т ы р е г о д а . И в с е х о с т а л ь н ы х . Е с л и л ю д и д о г о в а р и в а ю т с я , т о д о л ж н ы д о г о в а р и в а т ь с я в с е . И м е т ь в о з м о ж н о с т ь д о г о в о р и т ь с я … П р и ч ё м , н е п о н я т н о ж е , м ы н е в и д и м , ч т о т а м в о о б щ е п р о и с х о д и т , н е т п р о з р а ч н о с т и н и к а к о й . П о н я т н о е д е л о , ч т о м н е з д е с ь р а с с у ж д а т ь , м н е в с ё р а в н о , о н у м е н я « Ш л е м ы » н е з а б и р а е т . О н м е н я о б ы г р а е т и с д о п и н г о м , и б е з н е г о . Н о е с л и б ы я б ы л в п о з и ц и и , ч т о п р о и г р а л е м у д в а и л и т р и ф и н а л а « Ш л е м о в » , т о я б ы р а с с т р о и л с я . П о э т о м у д о л ж н а б ы т ь н е к а я п р о з р а ч н о с т ь . Т о е с т ь к а к э т о б ы л о : е м у с к а з а л и т р и г о д а , а о н т а к о й – н е т , д в а м е с я ц а . Е м у с к а з а л и : л а д н о , д а в а й т р и м е с я ц а . В с ё э т о н е п о н я т н о . Е с л и в с е д о г о в а р и в а ю т с я , т о д а в а й т е т о г д а д о г о в а р и в а т ь с я . Э т о з д о р о в о , е с л и в б у д у щ е м б у д у т п р о б л е м ы . П о т о м у ч т о я п р о п у с т и л д в а д о п и н г - т е с т а . В о т д а ж е з д е с ь в Д о х е , н а п р и м е р . Я у к а з а л н е п р а в и л ь н ы й о т е л ь – н е з н а л , ч т о е г о п о м е н я л и . Д о п и н г - о ф и ц е р ы м о г л и п р и й т и , н о н е п р и ш л и . Е с л и б ы я с л у ч а й н о п р о п у с т и л т р е т и й р а з , т о д у м а ю , ч т о м е н я б ы о т с т р а н и л и н а т р и г о д а и с о м н о й б ы д а ж е н и к т о н е р а з г о в а р и в а л . Е с л и к е й с Я н н и к а п р и в е д ё т к т о м у , ч т о м ы с м о ж е м д о г о в а р и в а т ь с я в б у д у щ е м и и м е т ь к а к м и н и м у м п р е з у м п ц и ю н е в и н о в н о с т и , т о э т о б у д е т з д о р о в о д л я н а с , д л я б у д у щ и х п о к о л е н и й » , – с к а з а л Б у б л и к в и н т е р в ь ю B B T e n n i s .

11-я ракетка мира Стефанос Циципас решил не делать категоричных заявлений.

« Н е м о г у с у д и т ь , п о т о м у ч т о я д е й с т в и т е л ь н о н е з н а ю , ч т о т а м п р о и з о ш л о . Э т о д е й с т в и т е л ь н о н е п р о с т а я с и т у а ц и я : я в и ж у , к а к л ю д и т ы к а ю т в н е г о п а л ь ц е м и ч т о - т о у т в е р ж д а ю т . Э т о т р у д н а я с и т у а ц и я . П ы т а ю с ь п р е д с т а в и т ь с е б я в п о д о б н ы х о б с т о я т е л ь с т в а х , з н а я , ч т о м е н я о б в и н я ю т в ч ё м - т о , в ч ё м н е т п о л н о с т ь ю м о е й в и н ы . Н е з н а ю , ч т о с к а з а т ь . Э т о т о , ч т о н е х о т е л о с ь б ы к о м м е н т и р о в а т ь , п о т о м у ч т о я н е з н а ю т о ч н о , ч т о з а э т и м с т о и т » , – с к а з а л Ц и ц и п а с в к о м м е н т а р и и B B T e n n i s .

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и третья ракетка мира Карлос Алькарас тоже обошёлся без каких-либо резкостей.

« Ч т о я д у м а ю о б о т с т р а н е н и и С и н н е р а ? Я н н и к а н е т н а т у р н и р е в Д о х е . М н е н е ч е г о с к а з а т ь . Е г о п р и с у т с т в и е и л и о т с у т с т в и е н и к а к н а н а с н е в л и я е т . М ы п о - п р е ж н е м у с о с р е д о т о ч е н ы н а с е б е и н а с в о и х ц е л я х . У м е н я в с е г д а е с т ь ц е л ь с т а т ь п е р в о й р а к е т к о й м и р а . К а к я у ж е с к а з а л , т о , ч т о Синнера здесь нет, ничего для нас не меняет. Мы стараемся стать лучше в том, что делаем, и сосредоточиться на работе над тем, чтобы стать №1», — сказал Алькарас.

Шестая ракетка мира Даниил Медведев рассчитывает на то, что дело Синнера позволит другим игрокам лучше защищать себя в будущем.

« Я н а д е ю с ь , ч т о э т о с о з д а с т п р е ц е д е н т , к о г д а к а ж д ы й с м о ж е т з а щ и т и т ь с е б я , п о т о м у ч т о б у д е т с т р а н н о , е с л и э т о б у д е т н е в о з м о ж н о . Я п р е д с т а в л я ю , ч т о у Синнера была дискуссия с ВАДА, чтобы добиться такого результата. В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с ВАДА, и ВАДА скажет: «Мы нашли допинг, ты получаешь два года», а ты ответишь: «Нет, я хочу один месяц», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Пятая ракетка мира в рейтинге WTA Джессика Пегула раскритиковала решение о дисквалификации Синнера из-за хаотичности при рассмотрении его дела.

« Н е в а ж н о , с ч и т а е ш ь л и т ы , б ы л о н в и н о в е н и л и н е т – с а м п р о ц е с с к а ж е т с я а б с о л ю т н о н е п р а в и л ь н ы м . П о х о ж е , о н и п р о с т о п р и н и м а ю т в о в н и м а н и е л ю б ы е р е ш е н и я и ф а к т о р ы и в ы н о с я т с в о ё с о б с т в е н н о е р е ш е н и е . Я н е о ч е н ь п о н и м а ю , к а к э т о м о ж е т б ы т ь с п р а в е д л и в ы м п о о т н о ш е н и ю к с п о р т с м е н а м , к о г д а т а к м н о г о н е с о о т в е т с т в и й и т ы н и ч е г о н е п о н и м а е ш ь . Б е з р а з н и ц ы , ч и с т т ы и л и н е т – р а с с м о т р е н и е д е л а б ы л о а б с о л ю т н о х а о т и ч н ы м . Д у м а ю , е г о н а д о п р и с т а л ь н о и з у ч и т ь и р а с с м о т р е т ь . К т о м у ж е у н и х т а к м н о г о в о з м о ж н о с т е й р а з р у ш и т ь ч ь ю - т о к а р ь е р у . Я с ч и т а ю , с э т и м н а д о ч т о - т о с д е л а т ь , п о т о м у ч т о э т о п р о с т о в ы г л я д и т о ч е н ь н е ч е с т н о . Я н е д у м а ю , ч т о к т о - т о и з и г р о к о в с е й ч а с в о о б щ е д о в е р я е т т о м у , к а к р а с с м а т р и в а ю т с я д е л а . Н о л ь д о в е р и я . Э т о п р о с т о у ж а с н о д л я с п о р т а » , – з а я в и л а Пегула.

Вторая ракетка мира Александр Зверев сейчас выступает на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, но и на другом конце света немца спросили о допинг-деле Синнера. В январе Зверев уступил Синнеру в финале Australian Open, упустив шанс выиграть первый для себя турнир «Большого шлема».

« Э т о с т р а н н а я с и т у а ц и я . О ч е н ь д о л г и й п р о ц е с с , к о г д а с н а ч а л а Синнера оправдали, а затем ВАДА захотело ещё раз взглянуть на это и всё такое. Для меня есть два варианта. Или вы невиновны и не должны получать никакого отстранения вообще. Или вы виноваты. В таком случае три месяца за приём стероидов — это не отстранение. Поэтому для меня вся суть в том, виновен Синнер или нет. Если нет, то он не должен получать трёхмесячную дисквалификацию, но если это его вина, то такое наказание в некотором роде странное», — сказал Зверев.

Первая ракетка мира у женщин Арина Соболенко на фоне дела Синнера рассказала о своих переживаниях из-за того, как работает антидопинговая система.

« С т а н о в и ш ь с я б о л е е о с т о р о ж н о й . Н а п р и м е р , р а н ь ш е я п р о с т о о с т а в л я л а с т а к а н в о д ы и у х о д и л а в т у а л е т в р е с т о р а н е . А т е п е р ь я у ж е н е с т а н у и з н е г о п и т ь . П р о с т о н а ч и н а е ш ь п е р е ж и в а т ь и з - з а в с е г о . В г о л о в е к р у т я т с я м ы с л и , ч т о к т о - т о н а м а ж е т т е б я к р е м о м , а т ы с д а ш ь п о л о ж и т е л ь н ы й т е с т , з а т о б о й п р и д у т и н е п о в е р я т , ч т о т а к в с ё и б ы л о . Н а ч и н а е ш ь с л и ш к о м с и л ь н о б о я т ь с я с и с т е м ы . И я н е п о н и м а ю , п о ч е м у в о о б щ е м о г у е й д о в е р я т ь » , — з а я в и л а Соболенко.

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек недавно сама попала в допинг-скандал, получив месяц дисквалификации за положительный тест на триметазидин, который неосознанно попал в её организм через пищевую добавку мелатонин.

« Ч е с т н о г о в о р я , н е т с м ы с л а м н о г о о б э т о м д у м а т ь . Я о с о б о н е д у м а л а . К а ж д ы й с л у ч а й и н д и в и д у а л е н , к а ж д а я и с т о р и я т о ч н о и н д и в и д у а л ь н а . И з - з а с в о и х с и т у а ц и й м ы с Я н н и к о м д а ж е в к а к о й - т о м е р е с т а л и з н а м е н и т о с т я м и у ж е в н е т е н н и с а . У в с е х 1 0 0 р а з н ы х т о ч е к з р е н и я , н о я п р о с т о с т а р а ю с ь п р и д е р ж и в а т ь с я ф а к т о в и ч и т а т ь д о к у м е н т ы . В е р ю , ч т о в к о н е ч н о м с ч ё т е п р о ц е с с п р о ш ё л с п р а в е д л и в о . В о т и в с ё , с т а р а ю с ь н е с у д и т ь . Я н е о б щ а л а с ь с Я н н и к о м , н о п р е д п о л а г а ю , ч т о о н п е р е ж и л н е п р о с т о е в р е м я , т р у д н ы й п р о ц е с с . Я и с п ы т а л а н е ч т о п о х о ж е е и н е ж е л а ю т а к о г о н и о д н о м у т е н н и с и с т у . Н а д е ю с ь , о н с к о р о э т о п е р е ж и в ё т и п р о с т о в е р н ё т с я в т е н н и с . П о с л е т о г о к а к В А Д А о б ъ я в и л о о б а п е л л я ц и и п о д е л у Я н н и к а , б е с п о к о и л а с ь л и , ч т о м о г у т в о з о б н о в и т ь м о ё ? Н е т . К а к я у ж е с к а з а л а , к а ж д о е д е л о о т л и ч а е т с я . Н е т п р и ч и н с р а в н и в а т ь э т и д в а д р у г с д р у г о м . О н и б ы л и с о в е р ш е н н о р а з н ы м и и з н а ч а л ь н о . К р о м е т о г о , м ы п р е д о с т а в и л и о ч е н ь т о ч н у ю д о к у м е н т а ц и ю . М ы д е л а л и в с ё н е о б х о д и м о е и с л е д о в а л и и н с т р у к ц и я м , т а к ч т о , я б ы с к а з а л а , у В А Д А н е б ы л о в о з м о ж н о с т и и с м ы с л а д а ж е п о д а в а т ь а п е л л я ц и ю . Я б ы л а п о ч т и у в е р е н а , ч т о с э т и м п о к о н ч е н о , в е д ь у м е н я б ы л о п р о с т о з а г р я з н е н и е . Я н а ш л а и с т о ч н и к , и в с ё » , — с к а з а л а Ш в ё н т е к .

16-я ракетка мира Джек Дрейпер считает дисквалификацию Синнера плохим явлением для спорта, хотя и признаёт необходимость наказания за попадание запрещённого вещества в организм.

« Я з н а ю Янника, он мой хороший друг. И я уверен, что он бы никогда не сделал это намеренно. Но, конечно, это спорт, мы должны отвечать за то, что попадает в наш организм. Да, конечно, он отстранён на несколько месяцев. Не думаю, что это хорошо для тенниса. Не думаю, что отстранение первой ракетки мира и человека, который делает невероятные вещи, хорошо для спорта. Но он скоро вернётся, я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», — заявил Дрейпер в Дохе.

Пятая ракетка мира Каспер Рууд решил поддержать Синнера.

« М о г у с к а з а т ь , ч т о о ч е н ь х о р о ш о з н а ю Янника – я с ним. Думаю, он хороший парень. Конечно, после всего этого он всё равно остаётся лучшим игроком мира», — сказал Рууд.

В аналогичном ключе высказался завершающий карьеру французский ветеран Ришар Гаске.

«Янник – отличный парень с отличным характером. Он очень хорош на корте и скоро вернётся, а это самое главное», — отметил Гаске.

Едва ли не самую большую поддержку Янник получил от соотечественника Маттео Берреттини.

« Я в е р ю в с п о р т . Н е з н а ю , ч т о с л у ч и л о с ь м е ж д у р а з н ы м и о р г а н и з а ц и я м и – я н е ю р и с т и н е э к с п е р т в э т о й о б л а с т и . М н е п р о с т о ж а л ь т а к о г о п а р н я , к а к Синнер, который, если верить документам, оказался жертвой ошибки. Но Янник сильнее всех нас. Он вернётся. Я всегда поддерживал Синнера и верил, что его положительные пробы – результат ошибки. Могу представить, насколько это сложное для него время. Писал ли я ему? Нет, я предпочитаю уважать его право на частную жизнь», — заявил Берреттини.

Как видно, мнение суперзвёзд тенниса по делу Синнера разделилось. Дискуссии по этому поводу ещё будут продолжаться и особенно активно возобновятся после возвращения Янника на корт в начале мая на «Мастерсе» в Риме.