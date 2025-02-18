В WADA прокомментировали дисквалификацию Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не руководствовалось общественным мнением и статусом первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в вопросе решения по срокам дисквалификации спортсмена. Об этом рассказал генеральный юрисконсульт WADA Росс Венцель, комментарий которого приводит Би-би-си.

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15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение с Синнером, по итогам которого теннисист будет отбывать трехмесячную дисквалификацию за допинг.

" Э т о б ы л с л у ч а й , к о т о р ы й б ы л з а м и л л и о н м и л ь о т д о п и н г а , - с к а з а л В е н ц е л ь . - WADA получило сообщения от тех, кто считает, что санкция была слишком высокой. Кто-то говорит, что это несправедливо по отношению к спортсмену, кто-то, что этого недостаточно. Когда мы рассматриваем дела, то стараемся подходить к ним технически, оперативно, мы не делаем это из страха перед тем, что скажет общественность, политики или кто-либо еще".

16 февраля стало известно, что испанская фигуристка Лаура Баркеро дисквалифицирована на 6 лет, в ее допинг-пробе было найдено то же самое вещество, что и у Синнера. В сентябре 2022 года спортсменка была отстранена на один год, однако в 2023 году испанка вновь провалила допинг-тест. Тест волос показал, что наиболее вероятной причиной положительного результата стал случайный контакт крема с кожей, а не преднамеренное его использование, однако фигуристка не смогла объяснить причину загрязнения. Баркеро заявила, что положительный результат анализа был получен в результате заражения кремом, которым она не пользовалась, но который хранился в ящике вместе с другими вещами.

В WADA заявили, что причиной разных сроков дисквалификации стали объяснения спортсменов. "Основное различие между двумя случаями заключается в том, что версия Баркеро о том, как вещество попало в ее организм, была неубедительной в свете доказательств, так что обстоятельства остались неизвестными с точки зрения WADA. В деле Синнера, напротив, доказательства явно подтвердили объяснение спортсмена, изложенное в решении первой инстанции", - говорится в заявлении WADA, которое приводит агентство Associated Press.

Допинг-дело Синнера

Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята у Синнера 10 марта на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. В ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала наличие того же вещества. Однако в обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях. Игрок объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды, который наносил на свою кожу спрей, содержащий клостебол, для лечения небольшой раны. В Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA) посчитали объяснения теннисиста заслуживающими доверия и не стали возражать против апелляций спортсмена об отмене временного отстранения. После этого WADA было намерено добиться отстранения Синнера сроком от одного до двух лет.

После этого ITIA передало дело в независимый трибунал для рассмотрения фактов. Слушания прошли 15 августа. После завершения слушаний трибунал пришел к выводу об отсутствии вины или халатности со стороны игрока, что позволило ему избежать дисквалификации. Однако итальянец был лишен призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, на котором он дошел до полуфинала.

Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов с июня 2024 года. Итальянец выиграл 19 турниров под эгидой организации. Он является трехкратным победителем турниров Большого шлема - Открытых чемпионатов Австралии (2024, 2025) и США (2024). В 2023 году Синнер стал обладателем Кубка Дэвиса.