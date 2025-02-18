В Конго из-за звуков стрельбы прервали несколько теннисных матчей на турнире ATP серии «Челленджер», на которых выступал россиянин Иван Денисов. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что игры проходят в столице Конго Браззавиле. Во время второго сета матча между Денисовым и нидерландцем Гаем ден Ауденом рядом с кортами прозвучали громкие звуки стрельбы. В результате игроки и персонал покинули корты. Когда ситуация нормализовалась, матч продолжили.

При этом, инцидент попал на запись камер видеотрансляции. На получившихся кадрах можно увидеть, как за пределами спортивного комплекса пробегает толпа людей, а также раздаются выстрелы. Кроме того, в толпе также использовали дымовые шашки. После к месту событий приехал полицейский бронетранспортер.

Никаких официальных объяснений произошедшему пока не поступило.