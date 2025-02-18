Рублев уверенно обыграл Бублика на старте турнира ATP-500 в Дохе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960.

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В матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 48-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика.

Встреча Рублёва с Бубликом продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Андрей шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Александра 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Рублёва в Дохе станет 39-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш.