Медведев обыграл Хачанова на старте теннисного турнира в Дохе

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 4-м номером. В следующем круге он сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом. Хачанов выступал на турнире без номера посева. Теннисисты встретились в 8-й раз на турнирах ATP, Медведев одержал 6-ю победу.

Медведеву 29 лет, он занимает 6-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Хачанову 28 лет, он занимает 21-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 500. Хачанов является действующим победителем соревнований, Медведев выигрывал турнир в 2023 году. Из россиян победителями соревнований также становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).