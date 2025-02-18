Самсонова проиграла Пегуле во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае.

В матче второго круга Самсонова потерпела поражение от пятой ракетки турнира Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу американки. Игра, которая продолжалась 1 час 20 минут, была приостановлена после первого сета из‑за дождя.

За выход в четвертьфинал пятая ракетка мира сыграет против чешки Линды Носковой.