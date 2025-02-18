Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко во втором круге турнира в Дубае

50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

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Во втором круге соревнований Кудерметова (Q) со счётом 3:6, 4:6 уступила трёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко (1).

Встреча Кудерметовой с Соболенко продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Вероника три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Арины три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Далее в Дубае Соболенко предстоит сразиться с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Элина Свитолина (Украина).