На турнире в Дубае британскую теннисистку преследовал сталкер

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила обращение, в котором сообщила о преследовании чемпионки US Open — 2021 британской теннисистки Эммы Радукану со стороны неизвестного мужчины на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

« В п о н е д е л ь н и к , 1 7 ф е в р а л я , к Э м м е Р а д у к а н у в о б щ е с т в е н н о м м е с т е п о д о ш ё л м у ж ч и н а , к о т о р ы й д е м о н с т р и р о в а л « к о м п у л ь с и в н о е п о в е д е н и е » . Э т о т ж е ч е л о в е к б ы л о п о з н а н в п е р в ы х р я д а х в о в р е м я м а т ч а Э м м ы в о в т о р н и к н а т у р н и р е в Д у б а е и в п о с л е д с т в и и в ы д в о р е н . Е м у б у д е т з а п р е щ е н о п о с е щ а т ь в с е м е р о п р и я т и я W T A д о о ц е н к и у г р о з ы . Б е з о п а с н о с т ь и г р о к о в я в л я е т с я н а ш и м п р и о р и т е т о м , и т у р н и р ы п о л у ч а ю т р е к о м е н д а ц и и п о о б е с п е ч е н и ю л у ч ш е й б е з о п а с н о с т и д л я м е ж д у н а р о д н ы х с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и й . W T A а к т и в н о р а б о т а е т с Э м м о й и е ё к о м а н д о й , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь е ё б л а г о п о л у ч и е и о к а з а т ь л ю б у ю н е о б х о д и м у ю п о д д е р ж к у . М ы п о - п р е ж н е м у п р и в е р ж е н ы с о т р у д н и ч е с т в у с т у р н и р а м и и и х с л у ж б а м и б е з о п а с н о с т и п о в с е м у м и р у , ч т о б ы п о д д е р ж и в а т ь б е з о п а с н у ю с р е д у д л я в с е х и г р о к о в » , — н а п и с а н о в з а я в л е н и и W T A , о п у б л и к о в а н н о м в с о ц с е т я х .

По ходу своего матча второго круга Радукану расплакалась во время общения с судьёй на вышке.