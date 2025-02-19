Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге 17-летняя Андреева разгромила соперницу из США Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Стирнс один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал «тысячника» в Дубае Мирра Андреева поборется со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.