Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В матче второго круга он обыграл 39-ю ракетку мира португальского теннисиста Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

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Встреча Рублёва с Боржешем продлилась 1 час и 1 минуту. В её рамках Андрей 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету португальца шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в полуфинал турнира в Дохе Рублёв сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика.