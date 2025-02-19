Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Зизу Бергса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 4-м номером. В чевтертьфинале он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Медведеву 29 лет, он занимает 6-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

25-летний Бергс занимает 58-е место в мировом рейтинге. Бельгиец не выигрывал турниров ATP. В 2024 году он дошел до третьего круга Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 500. Действующим победителем соревнований является россиянин Карен Хачанов, которого Медведев обыграл в первом круге. Медведев выигрывал турнир в 2023 году. Из россиян победителями соревнований также становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).