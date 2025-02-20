Теннисист Медведев эмоционально отреагировал на победу над Бергсом в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над представителем Бельгии Зизу Бергсом в 1/8 финала турнира ATP в Дохе поделился эмоциями и признался, что рад своему возвращению на высокий уровень игры. Его слова приводит пресс-служба ATP в социальной сети X,

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«Спасибо всем за поддержку! Счастлив, что мне удалось выиграть. С нетерпением жду следующего матча. Очень рад, что снова играю на высоком уровне», — заявил теннисист.

Встреча, которая продолжалась 57 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянина. За это время Медведев совершил четыре эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из девяти. Бергс сделал два эйса, допустил две двойных ошибки и не заработал ни одного брейк-поинта.

В матче 1/4 финала россиянин сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, который вышел в данную стадию на отказе представителя Сербии Хамада Меджедовича.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.