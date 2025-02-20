Экс-тренер Рыбакиной хотел подать на нее в суд

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс рассказала, что Стефано Вуков, бывший тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, хотел подать на неё суд за клевету.

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