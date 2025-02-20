Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала она одержала победу над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек со счётом 6:3, 6:3. 17-летняя россиянка выиграла пять последних геймов встречи.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Андреева выполнила 10 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Швёнтек ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в финал турнира в Дубае Мирра Андреева поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Софья Кенин (США).