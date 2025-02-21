Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира в Дубае

Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Андреевой, выступающей на турнире под 12-м номером посева. Рыбакина была посеяна под шестым номером. В финале турнира россиянка сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и чешской спортсменкой Каролиной Муховой (14-й номер посева).

Андреевой 17 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Рыбакиной 25 лет, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает седьмое место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной восемь титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв белоруске Арине Соболенко.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард", призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Действующей обладательницей трофея является итальянка Жасмин Паолини.