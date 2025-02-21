Соболенко отреагировала на слова Швентек, выбравшей ее в качестве тренера

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что второй номер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек назвала её своим возможным тренером.

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«Я не уверена в этом. Возможно, из-за моего сумасшедшего опыта я могла бы помочь с ментальной частью игры. Но ещё раз, я не уверена в этом..», — сказала белоруска на пресс-конференции.

Швёнтек и Соболенко провели между собой 12 матчей на турнирах уровня WTA, в восьми из которых победу праздновала польская теннисистка. В данный момент тренером Швёнтек является бельгийский специалист Вим Фиссетт.