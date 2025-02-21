Рублев вышел в финал теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже‑Аляссима в полуфинале турнира ATP 500 в Дохе.

Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, победил со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 46 минут.

Соперником Рублева по финалу будет победитель матча Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 8).

Россиянин дошел до решающего матча на турнире под эгидой ATP впервые с августа 2024 года. Тогда он уступил австралийцу Алексею Попырину в финале «Мастерса» в Монреале.