Радукану отказалась от обвинений в адрес мужчины, который преследовал ее в Дубае

Эмма Радукану сняла обвинения в отношении сталкера.

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Напомним, во время матча второго круга в Дубае против Каролины Муховой она заплакала и обратилась к судье на вышке, сообщив, что мужчина на трибунах ее преследует. WTA опознала его и выгнала с турнира.

Позже полиция Дубая задержала сталкера. Им оказался турист, который оставил Радукану записку, сфотографировал ее, а также «заставил ее переживать из-за своего поведения».

Британка отказалась от обвинений в его адрес, однако он все равно подписал запрет на приближение к теннисистке. Ему также запретили в будущем посещать турниры в Дубае.