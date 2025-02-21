Кафельников объяснил, почему его не удивило поражение Швентек от Андреевой

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что не удивлен поражению польки Иги Швентек от россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинальном матче турнира WTA 1000 в Дубае.

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В четверг 17‑летняя россиянка одержала победу на второй ракеткой мира со счетом 6:3, 6:3.

В августе 2024 года проба Швентек дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин, попавший в ее организм с препаратом для сна. Теннисистка была дисквалифицирована на месяц и пропустила три турнира.

— Честно говоря, не столь удивлен сейчас поражениями Швентек. Вполне допускаю, что такие победы над Швентек мы будем видеть очень часто при происходящем с допинговыми делами. А Мирра — молодец. Естественно, такие победы придают уверенности, — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

В полуфинале турнира в Дубае Андреева сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.