Сафиуллин пробился в основную сетку турнира ATP-500 в Дуабе

Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале квалификации он обыграл Отто Виртанена из Финляндии со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

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В рамках встречи Сафиуллин 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Виртанена 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.